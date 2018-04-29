الشيح لعلاج أكثر الأمراض خطورة

قدم خبراء من الصين اكتشافهم الجديد في علاج مرض الملاريا، في 25 أبريل 2018، اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.

واستخرج العلماء الصينيون اكتشافهم الجديد لعلاج الملاريا من نبتة الشيح الحولي المعدلة وارثيا، التي تعد من النباتات القيمة في علاج مجموعة من الأمراض لاحتوائها على مادة الأرتيميسينين، المكون الرئيسي للعديد من الأدوية.

لكن المشكلة تكمن في أن تركيز الأرتيميسينين قليلة جدا في نبتة الشيح الحولي، بحسب العلماء الصينين الذين كتبوا ذلك في مقالتهم العلمية في مجلة "Molecular Plant". وبما أن الشيح المجفف يحتوي على نسبة 0.1 إلى 1% من الأرتيميسينين، قام العلماء بتعديل وراثي على جينات الشيح الحولي وأصبح يعطي النوع المعدل منه نسبة تصل إلى 3.2% من هذه المادة.

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وأوضح مشرف البحث، كيتسوان تانغ، من جامعة شانغهاي جياو تونغ أن نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بالملاريا حيث يتم تسجيل حوالي 216 مليون حالة كل عام، يموت منهم 445 ألف شخص.

لذلك قام العلماء الصينيون بتحديد ومعرفة وعزل جينات الشيح بالكامل وحصلوا على خريطة جينية لجميع مورثات النبتة التي يبلغ عددها 63226، والمسؤولة عن ترميز البروتينات فيها.

ويخطط أخصائيو الجامعة الصينية لبدء زراعة الشيح الحولي المعدل وراثيا لإنتاج كميات أكبر من المركب الدوائي المعالج للملاريا، ولتصبح تكلفته المادية أقل بكثير مما هي عليه اليوم.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو