وباء الملاريا في فنزويلا.. وعدد المصابين يتجاوز الـ 400 ألف

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار وباء الملاريا في فنزويلا، حيث تم تسجيل 406 آلاف حالة إصابة عام 2017، بزيادة نسبتها نحو 70 بالمئة بالمقارنة مع 2016.

وقال مدير البرنامج العالمي لمنظمة الصحة العالمية لمحاربة الملاريا بيدرو ألونسو في مؤتمر صحفي: "نرصد زيادة الحالات في عدد من الدول. وتثير فنزويلا قلقا بالغا، حيث تنتشر الملاريا بشكل مخيف جدا".

وسجلت المنظمة 406 آلاف من حالات الإصابة بالملاريا في عام 2017، بعد تسجيل السلطات الفنزويلية 240 ألفا و613 حالة في عام 2016، معظمها في ولاية بوليفار جنوب شرقي البلاد. وأسفر انتشار المرض عن 280 حالة وفاة في 2016.

وأضاف ألونسو: "ما نراه اليوم هو زيادة كبيرة، قد تقترب من نصف مليون حالة في السنة. وهذه أكبر زيادة مسجلة عالميا". واعتبر أن سبب ذلك نقص الموارد وحملات غير فعالة لمحاربة الملاريا.

وأشار إلى أن المرض ينتشر إلى خارج حدود فنزويلا، وخاصة إلى البرازيل وكولومبيا والأكوادور، وذلك بسبب تنقل المهاجرين من فنزويلا، الفارين من الأزمة الاقتصادية في بلادهم.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف