تخلص من الاكتئاب بأبسط الطرق

توصلت مجموعة دولية من العلماء المتخصصين في الأمراض العصبية إلى أبسط طريقة تخلص الإنسان من الاكتئاب، بغض النظر عن عمر المريض ومكان إقامته.

ونشرت مجلة "EurekAlert" نتائج بحث علماء من الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وبلجيكا والسويد وأستراليا، أكدوا فيه أن النشاط البدني هو العلاج الفعال والأمثل للاكتئاب ومضاعفاته مهما كان عمر المريض.

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وحلل العلماء في هذا البحث نتائج 49 دراسة دولية، أجريت في مناطق مختلفة من العالم، ودرس فيها الأطباء لأكثر من سبع سنوات حالة ما يقرب من 277 ألف شخص معافى ذهنيا (خال من الأمراض النفسية)، فوجدوا أن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني باستمرار هم الأقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، بغض النظر عن العمر والجنس والجغرافيا.

ويأمل العلماء، الذين يتابعون دراساتهم في هذا المجال، أن يحددوا في المستقبل القريب الحد الأدنى من الأنشطة البدنية التي تمنع تطور الأمراض العقلية، وأن تساعد الدراسات في تعميم النتائج المستخلصة لوصول أكبر عدد ممكن من الناس إلى نمط حياة صحي خال من الأمراض.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو