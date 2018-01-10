لماذا يصيب الاكتئاب النساء أكثر من الرجال؟

درس علماء نفس بريطانيون حالات الاكتئاب لدى النساء والرجال، ووجدوا أنها أكثر انتشارا وأشد تأثيرا على الجنس اللطيف.

ونشرت صحيفة "Herald Scotland" مقالا عن الأمراض النفسية استنادا إلى دراسة قام بها علماء النفس في جامعة غلاسكو في اسكتلندا عن الاضطرابات العاطفية الموسمية التي تتجلى من خلال المزاج السيئ والتعب العام والتهيج لدى النساء اللواتي يصبن بها بشدة أكثر من الرجال.

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ويجد الباحثون أن إصابة النساء بالاكتئاب تظهر على مدار السنة ولأسباب غير معروفة وأن الاضطرابات النفسية والانهيارات العاطفية ترتبط بمواسم السنة المختلفة.

وقال العلماء إن العوامل الاجتماعية المتعلقة بنمط الحياة (التدخين أوالكحول أوالنشاط البدني) وأحوال الطقس (الباردة والعاصفة) تلعب دورا رئيسيا محفزا ومسرعا في ظهور حالات الاكتئاب لدى معظم النساء، لكنها ليست الأسباب المباشرة لهذه الأمراض النفسية.

وأظهرت دراسة أجريت على 150 ألف شخص من الجنسين، قدرة الرجال على تجاوز حالات الاكتئاب وأعراضها بوقت أقل من النساء، بسبب التأقلم السريع وبالانفتاح الكبير في إجاباتهم (من دون حرج) على جميع الأسئلة بكل أريحيّة، مما جعلهم يتمتعون بحالة بدنية ونفسية جيدة في أغلب الأوقات.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو