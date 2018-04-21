كبسولة "سحرية" تغني عن مجموعة أدوية!

ابتكر علماء روس كبسولة دوائية يمكن تناولها بدل عدد كبير من الأدوية المضادة للبكتيريا، عند الإصابة بأكثر من مرض.

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وتحتوي الكبسولة على أدوية لمكافحة البكيتريا عند الإصابة بالتهاب اللوزتين والبلعوم والتهاب القصبات والشعب الهوائية والرئتين والأمراض التي تنتقل جنسيا.

ويناسب الدواء الكبار والصغار بما فيهم حديثي الولادة. ويؤكد العلماء على أن الجسم سيتقبل "الكبسولة السحرية" دون ظهور أي آثار جانبية. وقد أكدت نتائج الاختبارات عدم خطورتها، وبعد أن يتم تسجيلها رسميا سوف تطرح في الصيدليات.

كما أكد المبتكرون أن التركيبة الدوائية تكافح البكتيريا المرضية دون المساس بالبكتريا المفيدة التي تتضرر عادة من المضادات الحيوية.

المصدر: رامبلر

كامل توما