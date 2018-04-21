خصائص علاجية لسم النحل

يتمتع سم النحل بتركيب خاص يمنحه خصائص علاجية فريدة، ويحتوي على مواد عديدة لها تاثير إيجابي على جسم الإنسان.

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وتستخدم جرعات صغيرة من سم النحل كمسكن للألم وكعلاج فعال ضد عدد من الأمراض كالالتهابات. ويوسع سم النحل الأوعية الدموية ويخفض الضغط الشرياني (ضغط الدم).

كما يدخل سم النحل في تركيبة مستحضرات صيدلانية عديدة، منها على شكل مراهم ظهرت في الفترة الأخيرة للاستخدام الخارجي. وقد يستخدم سم النحل للاستنشاق خاصة في علاج الربو.

أما الأمراض التي يمكن علاجها بفعالية بسم النحل، فهي التهابات العضلات والعظام والغضاريف وعضلات العنق وآلام المفاصل وغيرها.

ولكن، هناك أشخاص لا يمكنهم استخدام سم النحل في العلاج أو يجب عليهم استخدامه بحذر، مثل الأطفال والحوامل والمسنين، وكذلك من يعاني من قصور في عمل القلب أو الأورام أو أمراض الكبد والكلى والسكري.

المصدر: رامبلر

كامل توما