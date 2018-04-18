تطوير اختبار البول للكشف عن السرطان

يقوم علماء بتطوير اختبار يكشف الإصابة بالسرطان من خلال فحص عينات البول لدى المريض.

وتعمل شركة Hitachi الهندسية، التي طورت هذه التقنية منذ عامين، على تحليل 250 عينة من البول لكشف سرطان الثدي والقولون وأشكال السرطان الناشئة منذ الطفولة، بالتعاون مع جامعة Nagoya وسط اليابان.

وقال المتحدث باسم الشركة، شيهارو أودايرا: "إذا تم استخدام هذه الطريقة في المشروع العملي، فسيكون من الأسهل كثيرا على الأشخاص إجراء اختبار السرطان، ولن يكون هناك حاجة للذهاب إلى منظمة طبية لإجراء فحص الدم".

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وأضاف أن الأطفال الصغار سيستفيدون بشكل خاص من طريقة التشخيص التي قد تكون متاحة في عام 2020، لأنهم غالبا ما يخافون من الحقن.

وتعمل هذه التقنية من خلال الكشف عن مواد معينة في عينات البول، تعمل كمؤشرات حيوية لأشكال المرض، وفقا لبيان شركة Hitachi.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب لتقييم هذه الطريقة، في وقت لاحق من هذا الشهر، إلى أن تنتهي في سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن أظهرت الأبحاث المنشورة في وقت سابق من هذا العام، أن فحصا جديدا للدم يكشف 8 أنواع مختلفة من الأورام قبل انتشارها في الجسم.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا