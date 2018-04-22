ما هو تأثير تناول المكسرات على الصحة؟

درس علماء سويديون الحالة الصحية لـ 60 ألف شخص في البلاد، وبينوا أثر تناول المكسرات على عمل القلب والأوعية الدموية.

وتراوحت أعمار المشاركين في الدراسة بين 45 و83 عاما، واستمرت متابعتهم لمدة 17 سنة. وتم تسجيل 984 نوبة قلبية لدى المشاركين في الدراسة خلال تلك الفترة، وكانت 917 حالة منها مميتة. وسجل لدى مشاركين آخرين 7550 حالة رجفان أذيني (أحد اضطرابات ضربات القلب).

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كما رصد العلماء تناقص خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى متناولي المكسرات بشكل دوري، بنسبة 20%. وأوضحت البيانات أيضا أن الذين تناولوا المكسرات من مرة إلى ثلاث مرات في الشهر، تناقص لديهم خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة تراوحت ما بين 12 إلى 18%.

ويعيد الأطباء السبب في ذلك إلى أن تناول المكسرات له تأثير إيجابي على عمل القلب والأوعية الدموية، لأن المكسرات تعد مصدرا للدهون الصحية والمعادن ومضادات الأكسدة.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو