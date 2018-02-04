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أفضل فيتامين لإنعاش القلب والأوعية الدموية

الصحة

أفضل فيتامين لإنعاش القلب والأوعية الدموية
Globallookpress Jochen Tack
فيتامين "D3" مفيد للقلب
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كشف باحثون من جامعة أوهايو الأمريكية عن أفضل فيتامين لاستعادة صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يعمل على تجديدها بعد الإصابة بالجلطات.

وأعد الباحثون دراسة اكتشفوا من خلالها أن فيتامين D3، الذي ينتجه الجسم تحت تأثير أشعة الشمس، يقلل من خطر الإصابة بأزمات قلبية، ويساعد على إعادة بناء أنسجة القلب والأوعية الدموية، بحسب ميديكال إكسبريس.

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وراقب الباحثون كيفية تأثير الفيتامين في خلايا بطانة الأوعية باستخدام أجهزة نانوية حساسة. وتبين من خلال المتابعة أن D3 يؤدي إلى خفض وتائر التخثر الذي يؤدي إلى الجلطات الدموية.

كما خلصت الدراسة إلى أن الفيتامين يساهم في إنعاش القلب والأوعية الدموية في حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري وتصلب الشرايين.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما

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