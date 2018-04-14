ما هو تأثير ممارسة الجنس على الذكاء؟

كشف أطباء أمريكيون عن فائدة جديدة لممارسة الجنس على صحة الإنسان وقدراته العقلية.

واكتشف الأطباء أثناء تجارب علمية مثيرة للاهتمام، أن حالة الإثارة التي تصيب الإنسان وترفع لديه الرغبة في ممارسة الجنس، تؤثر إيجابا على عمل الدماغ.

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وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي لمجموعة من المتطوعين في تجربة علمية، أن الإثارة الجنسية تحسن تدفق الدم ليس إلى "مكان محدد"، بل تحسن النشاط العام لعمل الدماغ.

وأثبت العلماء أيضا أن فترة الإثارة الجنسية تؤدي إلى نشاط في الدماغ البشري وتوصله إلى ذروة النشاط العقلي.

لكن الأطباء يحذرون من ممارسة الجنس أثناء أو بعد الإجهاد الشديد الذي يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الأذى بالدماغ وبقية أعضاء الجسم.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو