عقار روسي جديد يعالج الصدفية

طور خبراء الأدوية في روسيا عقارا جديدا يعالج المصابين بمرض الصدفية، وأكدوا خلوه من الآثار الجانبية المزعجة.

وتقدم علاج مرض الصدفية، الذي يعاني منه 3% من سكان العالم، بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة الماضية.

وأثبت العقار الروسي "netakimab" أو (interleukin-17 inhibitor)، فعالية كبيرة في علاج الصدفية التي تعد من الأمراض التي يصاب بها البشر في كل مكان مثل السكري وأمراض القلب المختلفة.

إقرأ المزيد

ولوحظت استجابة كبيرة بعد ثلاثة أشهر من بدء تناول العقار الروسي "netakimab" بجرعة 120 مليغراما، لدى 93% من المرضى الذين يعانون من أشكال الصدفية الحادة والمتوسطة.

كما ساعد هذا الدواء على علاج أمراض التهاب مفاصل العمود الفقري (التهاب الفقار)، لدى 91% من المرضى المصابين به، لدى تناولهم نفس الجرعة من الدواء لمدة أربعة أشهر.

وسجلت الدراسة السريرية لهذا العقار نجاحه في تحسن حالة مرضى الصدفية بنسبة 98%، بعد أن تناولوه لمدة سنة كاملة، وتحسنت حالة الجلد لدى نصف مرضى الصدفية واختفت مظاهر المرض منه.

وأكد الخبراء الروس أن جرعة 120 ميليغرام هي الأكثر فعالية بعد إجراء تجارب سريرية مديدة، وأثبتوا أيضا خلوه من الأعراض الجانبية بشكل تام.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو