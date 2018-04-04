اكتشاف البؤرة الحقيقية للجرب في مكة

وصل عدد المصابين بالجرب في مكة إلى 619 حالة بين طلاب المدارس في ثلاثة أحياء من المدينة.

وحددت إدارة مكافحة الأمراض المعدية، في تقرير المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة، الذي صدر يوم الاثنين 2 أبريل، عدد المصابين من الجنسية البرماوية الذي وصل إلى 538 حالة، ما يشير إلى أن المواطنين من بورما شكلوا بؤرة انتشار المرض. وأصاب الجرب 18 شخصا من الجنسية النيجيرية، وجاءت في المرتبة الثالثة بحسب عدد الإصابات الجنسية الباكستانية التي سجلت 15 إصابة.

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كما سجلت 11 إصابة لطلاب سعوديين و9 إصابات لآخرين من بنغلاديش و6 من اليمن و6 لطلاب ماليزيين و8 أفغان، عدا عن حالتين من الجنسية التشادية وأخريين من فرنسا و3 طلاب سودانيين وطالب إثيوبي واحد.

وأضاف التقرير أن الإدارة تلقت بلاغات أخرى عن اشتباه بإصابات بالجرب في 25 مدرسة للبنين والبنات في عدد من الأحياء السكنية في المدينة.

وبدأ انتشار الجرب في مدارس مكة، منذ الأحد الماضي، بحسب صحيفة عكاظ التي نقلت الخبر، وتم إبلاغ الجهات المعنية من إدارة المدارس والأهالي بوجود بعض الحالات وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار المرض.

المصدر: عكاظ

خالد ظليطو