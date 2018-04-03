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فيروسات "جديدة" تهدد حياة الإنسان!

الصحة

فيروسات
Zeichner: M.Eickmann
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كان يعتقد سابقا أن الفيروسات البورنوية التي تنتشر بين المواشي لا تصيب الإنسان، ولكنها تسببت مؤخرا في وفاة ثلاثة أشخاص في ألمانيا.

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وأكد رئيس معهد علم الفيروسات في المستشفى الجامعي بمدينة لايبزيغ الألمانية، البروفيسور أوي ليبرت، أنه تم تسجيل ثلاث وفيات في ميونيخ وريغنسبرغ سببها زراعة كلى من شخص مصاب بالفيروس.

وتشير هذه المعلومات إلى أن الفيروسات البورنوية أصبحت تشكل خطورة على حياة الإنسان.

كما تم الكشف مؤخرا عن وجود جزيئات من هذه الفيروسات في الحمض النووي للإنسان، ما يدل على إصابة الإنسان منذ القدم بهذه الفيروسات.

المصدر: رامبلر

كامل توما

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