مكمل غذائي يجدد الشباب

اختبر علماء أمريكيون تركيبا جديدا لفيتامين استخدم لعشرات السنين وأثبتوا فعاليته في تجديد عمل القلب والأوعية الدموية.

وقال دوغ سيلز من جامعة كولورادو في مدينة بولدر الأمريكية: "لقد كنا أول من اختبر أحد الأشكال البديلة لفيتامين B3 الجديد نسبيا على أداء جسم الإنسان. وأظهرت تجاربنا أن الشخص يتقبل هذه المادة البديلة بشكل جيد وهي تحتوي على جزء كبير من نفس تركيبات الفيتامين التقليدي، التي يتم تنشيطها لدى نقص السعرات الحرارية في الجسم".

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وأثبتت تجارب العلماء أن أحد بدائل مركب فيتامين " B3 "، هو مركب حمض النيكوتينيك والأمونياك وسكر الريبوز. ولقد عرفت هذه المادة منذ أواسط القرن العشرين، لكنها لم تستخدم كمكمل غذائي وفيتامين إلا منذ عامين فقط.

كما لاحظ العلماء منذ عدة سنوات أن هذا الشكل من فيتامين " B3 "، يؤثر على بروتين " SIRT1 "، الذي يعد أحد مفاتيح التمثيل الغذائي ومن منظمات عملية شيخوخة البشر. وهذا ما جعلهم يعتقدون بأن استخدام "B3" يحاكي نقص السعرات الحرارية ويدفع الجسم لردود فعل حيوية واقية.

لذلك درس علماء البيولوجيا الحالة الصحية لعشرات المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و79 سنة، نصفهم تناول أغذية وفيتامينات طبيعية والنصف الآخر استهلك التركيب الجديد لـ "B3".

ووجدوا بعد تحاليل الدم أن الذين تناولوا حوالي غرام واحد من "B3"، ارتفع لديهم نشاط بروتين " SIRT1 " وغيره من البروتينات المسؤولة عن حماية خلايا الجسم من الشيخوخة، ونشطت لديهم الدورة الدموية بشكل ملحوظ. وانخفض ضغط الدم المرتفع لدى المرضى منهم لتجدد جدران الأوعية الموية وزيادة مرونتها.

المصدر: نوفستي

خالد ظليطو