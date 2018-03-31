العلماء يكشفون سر قلة النوم ليلا مع التقدم بالعمر

كشفت دراسة أجراها علماء جامعة كينت الأمريكية أن حساسية الضوء في نواة التأقلم الدماغية تنخفض لدى الثدييات عند التقدم في العمر.

ونشر علماء جامعة كينت الأمريكية نتائج دراسة أجروها على الفئران المخبرية في مجلة Neurobiology of Aging.

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وأجرى العلماء التجارب على الفئران المخبرية التي جمعت في البداية مع بعض ومن ثم قسمت إلى مجموعتين: فئران مسنة عمرها 14-18 شهرا، وشابة 1-2 شهر.

واتضح من توجيه الضوء إلى مكان وجود الفئران، أن إمكانية مستقبلات NMDA (مستقبلات الغلوتامات) الناقلة للمعلومات الضوئية لدى الفئران "المسنة" في "إعادة تشغيل" الساعة البيولوجية انخفضت بدرجة كبيرة، وذلك بسبب التغيرات الحاصلة في المستقبلات ما يجعل تفاعلها مع الضوء سيئا.

وتؤدي هذه التغيرات في النهاية إلى عدم قدرة نوى التأقلم (جزء من الدماغ مسؤول عن الساعة البيولوجية) الحفاظ على إيقاعات كل يوم بصورة ثابتة وبالتالي إلى اضطرابات في النوم.

كما يؤكد العلماء على أن نتائج دراستهم ستساعد في علاج المسنين الذين يحتاجون إلى "إعادة تشغيل" ساعاتهم البيولوجية.

المصدر: نوفوستي

كامل توما