كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟

توصل الأطباء إلى حل بسيط وسريع يجعل الإنسان يستغرق في النوم خلال دقيقة واحدة.

ويشير الأطباء في بداية الدراسة إلى مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم، التي انتشرت في الفترة الأخيرة، بسبب الإرهاق والمشاكل النفسية رغم التعب الشديد.

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ويمكن للإنسان استخدام الأدوية لحل مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم، إلا أن العقاقير في هذا المجال تسبب آثارا جانبية خطيرة على الصحة البدنية والنفسية في آن معا.

وأطلق الأطباء على الطريقة الجديدة التي تساعد على نوم سريع، تسمية "4-7-8". فما هي آلية هذا التمرين الذي ينصح به الأطباء؟

يجب استنشاق الهواء عبر الأنف لمدة 4 ثوان، ثم حبس النفس لمدة 7 ثوان، وفي الثانية الـ 8 يكون الزفير.

ويؤدي هذا التمرين البسيط إلى تباطؤ معدل ضربات القلب، الذي يفضي بدوره إلى تهدئة عمل الجهاز العصبي. وتكرار التمرين هذا لـ 3 أو4 مرات كفيل في إيصال الإنسان إلى حالة السكون وإلى نوم عميق.

المصدر: رامبلر رو

خالد ظليطو