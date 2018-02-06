علماء يحددون أهم أسباب الأرق

حصل علماء النفس في أمريكا وهولندا على نتائج مثيرة للاهتمام في بحثهم عن مسببات الأرق.

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ويؤكد كينيث ليشتاين أستاذ علم النفس في جامعة ألاباما الأمريكية، على أن حوالي 25% من الناس الذين يشكون من نوم سيئ، يعانون من التعب والإرهاق في النهار.

إلا أن الخبراء يعتقدون بأن ثلث الناس الذين يؤكدون معاناتهم من الأرق ينامون في الواقع بشكل جيد ويرتاحون بشكل أفضل. لكن المشكلة تتعلق بـعوامل نفسية، تعد من الأسباب الرئيسة للأرق.

أما العلماء الهولنديون فقد أكدوا دور الوراثة في مشكلة الأرق بعد أن قاموا بأكبر دراسة علمية في التاريخ، وأخذوا عينات من الحمض النووي لـ 1.3 مليون شخص، أثبتت نتائجها الأسباب الجينية (الوراثية) لمشكلة "مرض" الأرق وسوء النوم، إذ اكتشفوا 956 من الجينات المسؤولة عن هذه الحالة.

وتظهر الإحصاءات أن الأرق مرض منتشر بنسبة كبيرة، ويؤدي إلى اضطراب في النوم، ما يُشعر الإنسان بالتعب منذ الصباح.

المصر: رامبلر

خالد ظليطو