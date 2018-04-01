الخلايا الجذعية لعلاج إدمان الكحول

توصل علماء من جامعة تشيلي إلى طريقة فريدة لمعالجة إدمان الكحول بالاعتماد على الخلايا الجذعية.

وفي حديث عن الموضوع قال العلماء لمجلة Scientific Reports إنهم "وخلال أبحاثهم التي تتعلق بالإدمان على الكحول أجروا تجارب على عدد من الفئران المخبرية المدمنة على استهلاك المواد الكحولية بشكل يومي. وعقب حقن تلك الفئران بمصول تحوي الخلايا الجذعية المأخوذة من أجسام البشر، لاحظوا أن تلك الفئران بدأت تدريجيا بالتخلص من هذا الإدمان".

إقرأ المزيد

وفي تفسير لهذه الظاهرة أوضح العلماء أن "الجسم عندما يعتاد على تعاطي الكحول تنشأ فيه صيغ معينة من الأوكسيجين النشط الذي يتسبب بالتهابات في الأنسجة العصبية للدماغ، وتدفعه للإدمان، لذا يطلب كميات إضافية من الكحول لتتشكل هذه المواد في الجسم بشكل أكبر. وعند حقن الجسم بالخلايا الجذعية الوسيطة (MSCs) تقوم هذه الخلايا بمعالجة التهابات الأنسجة العصبية، وبالتالي يبدأ الدماغ بالتعافي تدريجيا، ويتخلص من إدمانه على صيغ الأوكسيجين المذكورة، وبالتالي لا يطلب كميات إضافية من الكحول".

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر