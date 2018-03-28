مضاد حيوي جديد لمكافحة البكتريا المقاومة

ابتكرت مجموعة دولية من العلماء مضادا حيويا جديدا يمكنه القضاء على البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة حاليا.

وجاء في المقال الذي نشرته Journal of Medicinal Chemistry أن هذا المضاد قد يصبح بداية إنتاج صنف جديد من الأدوية.

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ويهدف العلماء من هذا العمل إلى إنتاج دواء مماثل لمادة تيكسوباكتين، وهي مضاد حيوي طبيعي تنتجه بكتيريا التربة، اكتشف عام 2015 ويعتبر مضادا واعدا لمكافحة البكتيريا المقاومة.

واختبر الفريق العلمي أنواعا مبسطة مماثلة لتيكسوباكتين في المختبر وعلى الفئران المخبرية، وكانت النتائج إيجابية وأكدت فعالية هذه الأنواع المبسطة في مكافحة البكتيريا المقاومة.

ويقول إشفار سينخ رئيس الفريق العلمي من جامعة لنكولن: "لابتكار تيكسوباكتين كمضاد حيوي يمكن استخدامه في علاج البشر لا يزال هناك الكثير من العمل، حيث نحتاج إلى 6-10 سنوات حتى نبتكر هذا الدواء ويصبح من الممكن وصفه للمرضى. بيد أن ما قمنا به هو خطوة في الاتجاه الصحيح، تسمح بتحسين المضادات الحالية".

المصدر: رامبلر

كامل توما