روسيا...إنتاج جيل جديد من المضادات الحيوية

أطلقت وزيرة الصحة الروسية في مصنع الكيمياء الحيوية بمدينة سارانسك عملية دورة كاملة لإنتاج جيل جديد من المضادات الحيوية فانكومايسين.

ابتكر خبراء المصنع تكنولوجيا دورة إنتاجية كاملة لهذه المضادات الحيوية الفريدة من نوعها، والتي ستشمل إضافة إلى فانكومايسين-Vancomycin مضادات "تيلافانسين- Telavancin" وأوريتوفانسين -Oritovancin وراموبلانين- Ramoplanin، جميع هذه المضادات سيبدأ إنتاجها في السنة الجارية. ويخطط المصنع لتوسيع إنتاجه إلى أكثر من 20 نوعا من المضادات الحيوية بحلول عام 2020 منها بديلة للمنتجات الأجنبية ومنها مضادات مبتكرة.

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ويذكر أن مصنع "بيوخيميك" افتتح عام 1959 ويعتبر أحد أهم مصانع إنتاج المستحضرات الطبية في روسيا وكانت منتجاته من البنسلين وستربتومايسين والأمبيسلين تصدر إلى دول أوروبا وآسيا.

حاليا هذا المصنع ينتح 10 أشكال من الأدوية تضم أكثر من 100 نوع من العقاقير 80 بالمئة منها تعتبر مهمة وضرورية للحياة. كما أن خبراء المصنع يجرون حاليا دراسات لإنتاج مضادات حيوية جديدة لتلبية حاجة السوق المحلية.

المصدر: نوفوستي

كامل توما