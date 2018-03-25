اكتشاف علاقة عجيبة بين الألم والجوع!

أجرى علماء أمريكيون دراسة كشفت أن الجوع هو أكثر السبل فاعلية لتسكين الألم، ونشرت مجلة "Cell" العلمية مقالا بهذا الشأن.

وجاء في المقال أن العلماء أجروا تجربة على الفئران المخبرية حيث رصدوا سلوكها وقارنوه بعمل الخلايا العصبية التي تتحكم في الشعور بالجوع والشبع.

واكتشف علماء فيزياء الأعصاب أن نقص الغذاء يدفع القوارض إلى الحد من لعق مخلبها المصاب، قبل انطلاق التجربة.

وحاول العلماء بعد ذلك إيجاد سلاسل من الخلايا العصبية التي تربط مركز الجوع بمركز الألم في دماغ الفأر.

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واتضح أن خلايا الوطاء (تحت المهاد) التي تلعب دور مركز الجوع تحجب الانزعاج الناتج عن إصابة ما. كما أن تنشيط تلك الخلايا بشكل قسري يقضي على الألم حتى في حال شعور الفئران بالشبع.

ويرى العلماء أنه بالإمكان مقارنة فعالية هذا المسكن بتأثير المورفين وغيره من المخدرات على جسم الإنسان. مع ذلك فإن تنشيط تلك الخلايا لا يثير الشعور بالجوع وغيره من الآثار الجانبية.

فيما لم يستطع الخبراء إلى الآن تحديد وجود مثل هذه السلسلة من الخلايا العصبية في دماغ الإنسان، وما إذا كان تفعيلها قادر على كبح الشعور بالألم، لكن اكتشاف تلك السلسلة من الخلايا يمكن أن يساعد الأطباء في اختراع أدوية تكافح الألم المزمن.

المصدر: رامبلر

يفغيني دياكونوف