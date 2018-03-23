الروس يراقبون جودة أغذيتهم بعناية

أكدت مصادر في وزارة الصحة الروسية أن المواطنين الروس باتوا يولون اهتماما ملحوظا بجودة الأغذية التي يتناولونها يوميا.

ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها الوزارة فإن أغلبية المواطنين الروس باتوا يتبعون حميات غذائية معينة، ونحو 12% من السكان يتناولون الأغذية التي ينصح بها طبيبهم الشخصي، فيما يفضل نحو 41% منهم تناول الأغذية الصحية قليلة الدهون والخالية من المواد الحافظة والصناعية.

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وأشارت الاستطلاعات أيضا إلى أن نحو 25% من المواطنين الروس يحرصون على ممارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية يوميا، وخصوصا الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة.

وتؤكد الدراسات التي أجريت خلال الأعوام الماضية على أن الحالة الصحية للمواطنين الروس تحسنت بشكل ملحوظ في السنوات الـ 3 الفائتة، وذلك تزامنا مع برامج التوعية الصحية والبرامج التي تعمل عليها الحكومة لتحسين العناية الطبية في البلاد.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر