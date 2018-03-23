علماء يعالجون الخرف بالفيروسات!

ابتكر باحثون أمريكيون طريقة علمية جديدة تساعد في علاج مرض الخرف بدرجاته المختلفة.

وأعلن علماء في معهد "salk" للدراسات البيولوجية أن الطريقة المبتكرة في علاج الخرف، وغيره من الأمراض الدماغية العصبية، تستند إلى آلية جديدة في إصلاح الجينات المتضررة في تشكيلات الحمض النووي للإنسان.

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ويعتمد العلماء في العلاج المبتكر على استخدام تقنية " CRISPR " و" Cas9"، التي تسمح بالتدخل في عملية تكوين الحمض النووي الريبي دون الحاجة إلى استخدام أجزاء محددة من الحمض النووي.

وتساعد هذه التكنولوجيا على إزالة الخلل البروتيني في الدماغ وتصحيح عمل المناطق المتضررة شيئا فشيئا حتى يعمل نظام الدماغ العصبية بشكل متكامل. وقد أثبتت هذه التقنية فعاليتها في تجارب المختبر، وينتظر أن تجرى بشكل واسع على حيوانات التجارب.

وقد طور العلماء فيروسا خاصا، لتصحيح عملية تخليق البروتين، من شأنه إيصال المادة الفعّالة إلى أجزاء معينة في الدماغ للقيام بالتعديل اللازم في الحمض النووي الريبي لإطلاق عملية ما يسمى (إعادة التشغيل).

ويأمل العلماء بنجاح استخدام التقنية الحديثة على حيوانات التجارب، لتحقيق اختراق طبي عالمي جديد في مجال معالجة الخرف بدرجاته المختلفة.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو