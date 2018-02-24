الكحول السبب الرئيس للخرف

بينت نتائج دراسة علمية أجراها فريق علمي من فرنسا وكندا، أن الإفراط في تناول الكحول يزيد بشكل كبير من خطر الخرف.

ودرس الفريق العلمي بيانات طبية لـ 57353 مريضا في مستشفيات فرنسا، وتبين أن جميعهم يعانون من الخرف المبكر. بحسب مجلة The Lancet Public Health.

واتضح للعلماء أن 38.9 بالمئة كانوا يتناولون الكحول بكثرة، و 17.6 بالمئة كانوا يعانون من الاضطرابات بسبب تناول الكحول.

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واكتشف العلماء لدى 56.5 بالمئة من المرضى المصابين بالخرف المبكر، علاقة مباشرة بين تناول الكحول وتطور هذا المرض. ويؤكد العلماء أن هذه الاستنتاجات تشمل الرجال والنساء على حد سواء.

ويشير الباحثون في دراستهم إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار تناول الكحول بين السكان ومكافحة ظاهرة الإدمان على الكحول في الوقت المناسب.

المصدر: نوفوستي

كامل توما