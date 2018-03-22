دراسة تنسف أكثر المعتقدات شيوعا عن ألعاب الكمبيوتر!

نفى علماء من ألمانيا أكثر المقولات انتشارا عن آثار ألعاب الكمبيوتر على البالغين بعد دراسية تحليلية شاملة.

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ودرس علماء من معهد التنمية البشرية التابع لجمعية ماكس بلانك للأبحاث، التأثير العدواني المفترض الذي تخلفه أشهر لعبتي كمبيوتر في العالم.

وشارك في التجربة 90 متطوعا (48 امرأة و42 رجلا)، متوسط أعمارهم 28 سنة، خالين من الأمراض والتشوهات النفسية.

وقسّم الباحثون المتطوعين إلى ثلاث مجموعات، الأولى مارست لعبة "GTA" القتالية والثانية "THE Sims 3"، أما المجموعة الثالثة فلم تلعب أيا منهما.

وأظهرت نتائج الدراسة أن جميع أفراد المجموعات الثلاث لم تطرأ عليهم أي تغيّرات تدل على ازدياد عنصر العدوانية في سلوكهم اليومي.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو