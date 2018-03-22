التدخين يتسبب بأمراض نفسية خطيرة!

توصل علماء من أكاديمية العلوم الفنلندية إلى نتائج تثبت وجود صلة بين التدخين والأمراض النفسية والعصبية عند الإنسان.

وخلص العلماء إلى تلك النتائج بعد دراسات استمرت لأعوام شملت أكثر من 6 آلاف شخص، قاموا خلالها بمراقبة الحالة الصحية للمشتركين بالدراسة، وربطها بالعادات الصحية السيئة كقلة النوم والتدخين عند بعضهم.

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وبينت النتائج أن الأشخاص الذين دخنوا 10 سجائر في اليوم لعدة سنوات، كانوا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأمراض نفسية خطيرة كانفصام الشخصية أو الانهيار العصبي.

وأوضح القائمون على الدراسة أن التسمم المستمر الناجم عن دخان السجائر يترك آثارا كارثية على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية قد تغدو مستعصية، وربما يؤدي التدخين إلى الإصابة بالخرف وفقدان الذاكرة المؤقت.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر