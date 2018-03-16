الكاكاو.. طعم لذيذ وفوائد صحية عظيمة

نادرا ما تجمع المواد الغذائية بين المذاق اللذيذ والفائدة الصحية، بيد أن الكاكاو جمعها وأضاف إليها رائحته الفريدة.

ويشير الخبراء إلى أن الكاكاو مادة مضادة للأكسدة، تساعد في تحييد المواد الضارة لجسمنا مثل الجذور الحرة.

وبفضل هذه الخاصية، تتباطأ الشيخوخة وينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويحتوي الكاكاو على مركبات قلوية ليست كافيين بخلاف القهوة، بل هي ثيوبرومين، يؤثر في الجهاز التنفسي وعمل القلب والأوعية الدموية، دون أن يكون لها تأثير يذكر في الجهاز العصبي. لذلك يسمح بتناوله حتى للأشخاص الذين منعوا لأسباب صحية من تناول القهوة. كما ينصح بتناوله عند الإصابة بالربو ولحماية مينا الأسنان.

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كما يحمي الكاكاو جلد الإنسان من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية ومن الحروق والحرارة المفرطة وضربات الشمس. واكتشف علماء من الولايات المتحدة أن الكاكاو على الرغم من احتوائه على سعرات حرارية أكثر من الشاي والقهوة، إلا أنه لا يسبب زيادة في الوزن. وذلك لأنه مادة مغذية وبعد تناوله يشعر الإنسان بالشبع.

ومن خصائص الكاكاو أنه يحفز نشاط الدماغ، ويدعم النشاط البدني ويساعد في تخفيف الاكتئاب.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما