ما الفرق بين أحلام الإناث والذكور؟

رصد طبيب أعصاب أمريكي الأحلام التي يراها الكبار والصغار في معظم الأحيان، وكيف تتغير الأحلام مع التقدم في العمر.

ويؤكد باتريك ماكنمارا، الأستاذ المساعد في طب الأعصاب والطب النفسي في كلية الطب بجامعة بوسطن، أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يستطيعون المشي والتكلم والسماع في الأحلام بشكل عام.

ويحلم النساء غالبا بأناس من كلا الجنسين، لكن الرجال يحلمون برجال آخرين على الأغلب، بحسب الدراسة التي قام بها الطبيب مكنمارا.

ويشير ماكنمارا إلى أن الأحلام الحيوية النشطة، تحصل أثناء مرحلة النوم السريع، وتكون مشبعة بالأحداث العدوانية في الغالب وتحتوي على أشياء وإشارات من طفولة الشخص. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن مرحلة النوم السريع تتميز بزيادة نشاط الدماغ والحركات السريعة لمقل العيون ويصل طول الحلم في هذه الفترة إلى 45 دقيقة.

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ويقول طبيب الأعصاب، إن الأحلام المشبعة بالعاطفة نراها في مراحل الطفولة المختلفة ويكون أبطالها الأقارب والأقران. أما في الكوابيس فيرى الأطفال وحوشا وحيوانات مخيفة.

وتبدأ أحلام الرومانسية في مرحلة المراهقة التي يرى فيها اليافعون الأصدقاء والأحبة، وتكون أبعد بكثير من الواقع الاجتماعي الحقيقي للشخص.

وفي مراحل متقدمة من العمر يبدأ الناس بمشاهدة الأنشطة اليومية المختلفة والإبداعات العملية في الحياة اليومية. أما كبار السن فيبدأون برؤية قوى العالم الآخر وأناس وافتهم المنية في الفترات الأخيرة.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو