كيف تتحرك الأفكار عبر الدماغ؟

وضع علماء الأعصاب خريطة بصرية مفصلة لحركة الأفكار عبر أقسام الدماغ البشري المختلفة.

وحدد الباحثون من جامعة كاليفورنيا في بركلي مهام أقسام الدماغ المتعددة التي تشارك في تشكيل وانتقال الأفكار عبر قشرة الفص الجبهي، المنطقة التي تبقى نشطة طوال عملية التفكير.

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إذ تعد قشرة الفص الجبهي مركز معالجة البيانات التي تعكس تزامن نشاط الخلايا العصبية في أجزاء الدماغ الأخرى. وقد لاحظ العلماء أيضا أن تشكيل الأفكار البسيطة والمعقدة يأخذ وقتا مختلفا في الدماغ البشري ويسبب تفاعلات متباينة في الخلايا العصبية.

كما أكد العلماء أن المهام المختلفة التي أداها المتطوعون لهذه الدراسة، أظهرت مشاركة الفص الصدغي في التجارب المسؤولة عن السمع والرائحة، ومشاركة القسم القذالي والجداري والجبهي في المهام المتعلقة بالرؤية.

كما أظهر التخطيط الكهربائي للدماغ أن الأفكار الأكثر تعقيدا بالنسبة للدماغ تتطلب مشاركة أوسع لأقسامه المختلفة.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو