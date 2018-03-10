فيتامين "B1" يعالج إصابات النخاع الشوكي

كشف علماء روس عن فائدة فيتامين "B1"، في تحسن الحالة الصحية لدى المصابين بأمراض النخاع الشوكي الخطيرة.

وأوضح العلماء أن تناول فيتامين " B1 " يؤدي دور مضاد اكتئاب من النوع الجيد، ويعالج الضرر الناتج عن إصابات الخلايا العصبية في الدماغ.

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وأكد الباحثون، أن تناول فيتامين " B1 " بجرعات كبيرة يحيّد الضرر السمّي الكبير الناتج عن أكسيد النتريك، الذي ينشط أثناء تطور أمراض النخاع الشوكي، التي تؤثر على وظائف الدماغ السلوكية والإدراكية.

وتوصل العلماء إلى هذه النتائج بعد تجارب أجروها على الفئران المصابة بأمراض العمود الفقري، التي أدّت إلى تضرر النخاع الشوكي. فبعد إعطائها فيتامين " B1 " خلال 24 ساعة الأولى بعد الإصابة، لوحظ الأثر الإيجابي، الذي عدّل مستويات الأحماض الأمينية في خلايا الدماغ والنخاع الشوكي.

ويذكر الباحثون أن هذه هي المرحلة الأولى من التجارب على فيتامين " B1 "، التي ستليها تجارب أخرى سريرية لإثبات فعالية هذه الطريقة في معالجة أمراض النخاع الشوكي لدى البشر.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو