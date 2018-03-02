خطأ شائع يرتكبه معظمنا عند غسل الأيدي

يعتبر غسل اليدين أمرا أساسيا للنظافة الشخصية، ولكن تبين أن الملايين من الناس ينظفون أيديهم بطريقة خاطئة، يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأمراض.

وقدمت الصيدلانية "أنشو بيمبات" في حديث مع صحيفة ميرور دليلا صحيا حول كيفية غسل الأيدي بشكل صحيح، كما كشفت عن الخطأ الرئيسي، الذي يتبعه العديد من الأشخاص في المنزل والأماكن العامة.

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وقالت أنشو: "من المهم تجفيف اليدين بشكل جيد باستخدام منشفة يمكن التخلص منها وغير قابلة لإعادة الاستخدام، لأنها يمكن أن تنقل الفيروسات والبكتيريا".

وأوضحت أن استخدام أفراد الأسرة لمنشفة واحدة، هو أحد الأخطاء الشائعة التي يقع بها معظم الناس.

وشاركت أنشو أيضا نصائح حول كيفية النوم، عند العطس أو السعال أو الشعور بالبرد، حيث قالت: "إذا تسبب السعال باضطراب في النوم، فقد يكون من المفيد تناول العلاج ليلا، ما سيساعد على تخفيف احتقان الأنف، وبالتالي ستكون قادرا على النوم بشكل أفضل".

المصدر: ميرور

ديمة حنا