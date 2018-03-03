كيف تتجنب الخطر الأعظم للاكتئاب؟

بحث علماء كنديون الآثار السلبية التي يسببها الاكتئاب المستمر، والمخاطر الجسيمة لهذا المرض النفسي على بنية الدماغ.

وأكد باحثو المركز الكندي للإدمان والصحة النفسية، وجود آثار مرضية للاكتئاب، بعد دراسة شملت 25 شخصا ممن عانوا من هذا المرض النفسي لفترة زمنية طويلة، كما شملت الدراسة 25 شخصا عانوا من الاكتئاب لفترة متوسطة وبالإضافة إلى 30 شخصا من الأصحاء.

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ووجد العلماء في نتيجة الدراسة، أن دماغ الأشخاص في المجموعة الأولى التي تعاني من الاكتئاب لفترات طويلة يحتوي على بروتين (ترانزلاكتور) أكثر من بقية المشاركين في الدراسة، وهذا البروتين تكونه الخلايا المناعية كرد فعل على الأمراض العصبية مثل ألزهايمر وباركنسون.

وعلى الرغم من أن الاكتئاب لا ينتمي إلى هذا النوع من الأمراض العصبية، إلا أنه تسبب بإنتاج دفاعات بيولوجية كالتي ينتجها الجسم لدى المصابين بمرض (ألزهايمر) على سبيل المثال، مما جعل العلماء يتأكدون من الأثر التخريبي للاكتئاب، على خلايا الدماغ التي تبدأ بالتغيّر لدى المصابين به.

يذكر أن علماء من الولايات المتحدة، أثبتوا في وقت سابق فائدة تناول الخضار والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة، حيث تقلل من احتمالات الإصابة بالاضطرابات العصبية، بعد تجارب استمرت لست سنوات كاملة.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو