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طريقة بسيطة للتغلب على الاكتئاب

الصحة

طريقة بسيطة للتغلب على الاكتئاب
Globallookpress Oliver Gutfleisch
الفواكه والخضروات الطازجة تتغلب على الاكتئاب
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اكتشف علماء من الولايات المتحدة طريقة بسيطة للتغلب على الاكتئاب، تتضمن تناول الفواكه والخضروات الطازجة.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن الخبراء استنتجوا من نتائج دراسة استمرت ست سنوات، تابعوا خلالها الحالة الصحية والنفسية لكبار السن، أن تناول الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة يخفض من خطر الاضطرابات النفسية.

قسم الباحثون المشاركين في الدراسة إلى ثلاث مجموعات رئيسية على أساس الحمية الغذائية التي يتبعونها (الحمية الغذائية لمعالجة ارتفاع ضغط الدم).

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فائدة غير متوقعة للخضار والفواكه

بينت نتائج هذه الدراسة أن خطر الاكتئاب كان أقل لدى المجموعة التي كانت تتغذى على الفواكه والخضروات والمواد الغذائية منخفضة الدهون. في حين كان أعلى مؤشر لمستوى خطر الاكتئاب لدى أفراد المجموعة التي كانت تتناول مواد غذائية فيها نسبة عالية من اللحوم الحمراء.

ويشير الباحثون إلى أن نتائج دراستهم لا تثبت أن تناول الفواكه والخضروات الطازجة يؤدي إلى تخفيض خطر الاضطرابات النفسية، بل فقط تستعرض وجود علاقة متبادلة بينهما.

يذكر أن نتائج دراسة سابقة بينت أن ممارسة تمارين اللياقة البدنية لمدة ساعة في الأسبوع يخفض بصورة ملحوظة خطر الاكتئاب.

المصدر: نوفوستي

كامل توما

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