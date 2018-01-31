فائدة غير متوقعة للخضار والفواكه

أكد علماء يونانيون في دراسة حديثة فائدة النظام الغذائي المتوسطي الذي يتألف من الخضار والفواكه والمكسّرات للنساء اللواتي يعانين من العقم.

وشملت الدراسة 244 امرأة، أجبن عن أسئلة استبيان خاصة بغذائهن خلال 6 أشهر، أثناء علاجهن وخضوعهن للتخصيب المخبري.

وتوزعت النسوة على 3 فئات بحسب إجاباتهن على الأسئلة. وجاءت نتائج المجموعة الأولى، ممن تناولن طعاما لا يتضمن الأغذية المتوسطية (نظام غذاء البحر المتوسط)، الأسوأ من حيث نسبة نجاح عمليات التخصيب المخبري.

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أما نساء المجموعة الثانية اللواتي تناولن طعاما يقارب في محتوياته نظام غذاء البحر المتوسط، فكانت نسبة نجاح التخصيب المخبري لديهن أعلى من المجوعة الأولى.

وحققت المجموعة الثالثة التي تناولت أغذية البحر المتوسط بنسبة أكبر نجاحا مذهلا في التلقيح المخبري، كما سجلت ولادات ناجحة أكثر بـ 2.7 مرة من النساء الأخريات.

يذكر أن نظام الغذاء المتوسطي يحتوي على نسبة كبيرة من الخضار والفواكه والمكسرات والبقوليات (فول وعدس وحمص وبازلاء) وزيت الزيتون غير المكرر والأسماك، ويستثني تقريبا جميع الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو