تعرف على الأخطار الصحّية لاضطرابات النوم!‏

حذّر علماء النوم الروس، من الأعراض الصحّية الناجمة عن اضطرابات النوم، التي تسبب أمراضا خطيرة.

وقال ألكسندر كالينكين رئيس قسم علم النوم في جامعة موسكو الحكومية، "إن النوم المثالي يعتمد على مجموعة معطيات رئيسية أولها، مدته التي يجب أن تتراوح ما بين 7 إلى 9 ساعات يوميا، ثانيا الجدول الزمني اليومي للرقود والاستيقاظ.. وأعتقد أن كثيرا من الناس لا يلتزمون بهذه المعلومات التي يعرفونها من قبل".

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وأكّد الأخصائيون على أن نقص النوم يؤثر سلبا على وظائف جسم الإنسان، بعد دراسة سريرية أجريت على متطوعين ناموا لفترة أقصر من اللازم لمدة ساعة خلال أسبوعين، فاتضح من خلال التحاليل التي أجريت لهم بعد التجربة، ظهور خلل في نشاط مختلف الجينات وخاصة المسؤولة عن أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الغدد الصماء الهرمونية.

ويؤدي اضطراب النوم باختصار، إلى تطور العديد من الأمراض ويسهم أيضا في تسارع إصابات الأمراض الدماغية مثل باركنسون وألزهايمر.

وينصح الباحثون -للحصول على نوم أفضل- تدريب النفس على ساعة محددة للخلود إلى النوم وعلى وقت استيقاظ محدد أيضا. وأشاروا إلى عدة أساليب للقيام بذلك، منها ممارسة الرياضية قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد النوم، وتناول وجبات خفيفة من الطعام على العشاء في وقت مبكر نسبيا، وأخذ حمام بارد أوفاتر حسب الرغبة، وضبط درجة حرارة غرفة النوم على 20 إلى 22 درجة مئوية إن أمكن.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

خالد ظليطو