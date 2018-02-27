هذه الأطعمة تشكّل حصى الكلى!

وضعت مجموعة من الأطباء، لائحة بالمنتجات الغذائية التي يجب الابتعاد عنها لأنها تسبب بتشكل الحصى في الكلى وتعطل عملها.

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ونصح الباحثون بتجنب شرب القهوة (الشراب المفضل لدى مئات الملايين في العالم)، لأنها تدفع الكلى إلى العمل بأقصى طاقتها منذ الصباح، وهذا يؤدي إلى فشل في دورها الحيوي وإلى تراكم الرمل والحصى فيها. ويجب الابتعاد أيضا عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والكوكا كولا، لأنها تؤدي إلى زيادة في مستوى الكالسيوم في البول وإلى الفشل الكلوي.

وينصح أيضا بالابتعاد عن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء المليئة بالبروتينات والدهون، السبب الرئيسي الثاني في تشكّل الحصى، والابتعاد عن المحلّيات الاصطناعية المستخدمة في إعداد الحلويات.

وأخيرا ينصح الأطباء بالابتعاد عن الملح الذي يعطّل عمليات الهضم الحيوية في جسم الإنسان، ويؤدي إلى تشكل الرمل والحصى في الكلى.

المصدر: رامبلر

خالد ظليطو