الإنفلونزا تقتل 50 شخصا في التشيك!

تسبب وباء الإنفلونزا بوفاة 50 شخصا في جمهورية التشيك في غضون ثلاثة أسابيع.

وأعلن هذه الإحصائية أخصائيو المعهد الطبي الحكومي لجمهورية التشيك، الذين أكدوا أيضا، أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا إلى جانب الأمراض الأخرى التي يعانون منها عادة.

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وبينت الإحصائية، أن من بين 50 حالة وفاة حصلت بسبب مرض الإنفلونزا كان هناك 43 شخصا ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما. وتراوحت أعمار الـ 7 الآخرين الذي قضوا نحبهم بسبب هذا المرض، من 25 إلى 59 عاما.

كما أكد باحثو المركز التشيكي، أن المستشفيات تعالج الآن 199 شخصا أصيبوا بالإنفلونزا وهم بحالة خطرة ويعانون من مضاعفات المرض.

ويبلغ العدد الإجمالي لمرضى الإنفلونزا في الفترة الأخيرة 1.95 ألف شخص لكل 100 ألف مواطن تشيكي. ووفقا لتوقعات الأطباء فإن الوباء سيستمر لعدة أسابيع أخرى، مع أن ذروته قد مرت بالفعل. وقد توفي في التشيك عام 2017 بسبب الإنفلونزا 114 شخصا.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو