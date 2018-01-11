متى يجب البدء بمعالجة الإنفلونزا؟

حددت أولغا بورغاسوفا، أستاذة قسم الأمراض المعدية في الأكاديمية الطبية الروسية للتعليم المستمر، الوقت الأنسب للبدء في معالجة الإنفلونزا.

وأكدت الطبيبة بورغاسوفا في مقابلة خاصة نشرتها وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، أن علاج الإنفلونزا يبدأ مباشرة في أول يوم من المرض الذي يتطور بشكل حاد ومتسارع في آن واحد.

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وقالت بورغاسوفا إن "الإنفلونزا الحادة تكون خلال الأيام الـ 7 الأولى من المرض، ويجب على المرضى علاج أي نوع منها مباشرة بأخذ جميع الأدوية التي يصفها الأطباء المختصون عادة للعلاج، وخاصة الشريحة الأكثر ضعفا (أقل مناعة) تجاه هذا المرض من الأطفال وكبار السن".

وأضافت الطبيبة المختصة أن "ارتفاع الحرارة يعد ردة فعل وقائية من قبل الجسم ومظهر صحي طبيعي، ويجب أن لا نسارع في تخفيض الحرارة إذا لم تكن عالية جدا لأنها تساعد على التنبه للمرض وتساهم في طرد العدوى من الجسم ومحاربة الفيروس، مشيرة إلى أن تناول خافضات الحرارة مهم جدا لدى إصابة مريض الإنفلونزا بأمراض مرافقة أخرى".

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو