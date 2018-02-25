دم المراهقين يجدد حيوية الدماغ!

أكد علماء البيولوجيا الأمريكيون، أن عملية نقل الدم من المراهقين إلى مرضى الجهاز العصبي وكبار السن، ينشط وظائف الدماغ ويبطئ من شيخوخة هذا الجهاز الحيوي.

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وبحث علماء من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، لعدة سنوات، عن مصدر لتجديد الشباب باستخدام مختلف المركبات الكيميائية المحفّزة، لكنهم لم يعثروا على نتائج إيجابية في هذا المجال، إلا بعد أن قاموا بتجارب نقل دم من أجساد القوارض الشابة إلى أجسام كبار السن منها، ممن يعانون من أمراض تتعلق بالجهاز العصبي والقدرات العقلية.

ولاحظ العلماء النتائج الإيجابية التي حصلوا عليها من نقل دم الشباب إلى الكبار، الذين تحسنت قدراتهم العقلية بفضل تنشّط إنزيم " ТЕТ2 " لدى الكبار من القوارض وتأثيره الكبير على تجديد خلايا المخ.

ويخطط الباحثون لإجراء التجارب السريرية في القريب العاجل لهذه العملية الحيوية التي أثبتت فعاليتها على القوارض، واستخدامها في علاج الأمراض العصبية الدماغية المختلفة بما فيها أمراض الشيخوخة.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو