فائدة الزبادي.. حقيقة أم أسطورة؟

أجرى باحثون أمريكيون دراسات علمية على منتج الزبادي (اللبن) في محاولة لتأكيد أو نفي الأفكار التقليدية عن فوائده.

وأبرز الباحثون من جامعة بوسطن الأمريكية صحة فوائد الزبادي على عمل القلب والأوعية الدموية بشكل خاص. وأكدوا على دورها الفعال في التقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 17-21%.

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وقال الأخصائي جاستن بوينديا: "افترضنا منذ فترة طويلة أن الزبادي تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لأنها تشبه في تكوينها منتجات الألبان الأخرى التي أثبتت فعاليتها الصحية سابقا. وتوصلنا إلى حقيقة فائدة الزبادي بعد تحليل الإحصائيات الطبية الصحية لحالة عدد كبير من النساء والرجال خلال 30 سنة".

وأضاف بوينا أن الزبادي تحفّز إنتاج أحادي أكسيد النيتروجين في الجسم، ما يسبب تمدد الأوعية الدموية، وهذا يؤدي بدوره إلى الحفاظ على ضغط الدم في مستوياته الطبيعية والوقاية من أمراض القلب الخطيرة. كما تحتوي الزبادي على إنزيمات تمنع تشكل لويحات الكوليسترول المرضية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

خالد ظليطو