احذروا تناول هذه الأطعمة!

حدد فريق علماء فرنسي – برازيلي مجموعة من الأطعمة التي يجب الابتعاد عن تناولها، لأنها تسبب أمراضا قاتلة.

وتوصل العلماء إلى قائمة الأطعمة الضارة بعد تحليل بيانات إحصائية شارك فيها حوالي 105 آلاف رجل وامرأة، ملأوا استمارات خاصة بالأطعمة التي يتناولونها.

إقرأ المزيد

ووجد العلماء مجموعة الأطعمة الضارة التي تتسبب بأمراض السرطان المختلفة (الثدي والأمعاء والبروستاتا)، بعد أن أخذوا بعين الاعتبار بيانات العمر والاستعداد الوراثي للأمراض ومستوى النشاط البدني للمشاركين في الدراسة.

وتتكون قائمة الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها برأي الخبراء من منتجات المعجّنات المختلفة والمشروبات الغازية والوجبات المصنّعة مسبقا ومنتجات اللحوم غير الطازجة، لاحتوائها على نسب مرتفعة من السّكر والدهون والأملاح، ولفقرها أيضا للفيتامينات والألياف.

واقترح العلماء في نهاية الدراسة اتباع نظام غذائيّ صحّي، لا يتضمن الأطعمة المصنّعة، وفرض قيود صارمة على شركات تصنيع الأطعمة التي تستخدم مواد ثبت ضررها في جميع أبحاث الخبراء السابقة.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو