البطاطا غذاء متكامل!

أكد باحثون أن ثمرة البطاطا تعد طعاما متكاملا، ويستطيع الإنسان التغذي عليها لوحدها طيلة عمره دون أن تسبب له الأمراض أو تراجع الحالة الصحية.

وأكدت دراسات أخصائيين من معهد جيمس هوتون للأبحاث العلمية في اسكتلندا أن تناول البطاطا في الغذاء اليومي يقي من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض خرف الشيخوخة، بعد أن صنّف خبراء التغذية البطاطا سابقا ضمن فئة الأطعمة الضارة.

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وأوضح الأخصائيون أن البطاطا تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمواد المعدنية المتعددة. كما تتميز باحتوائها على مغذيات مفيدة كالألياف، ومادتي الكاروتين والبوليفينول اللتين تعززان مناعة الجسم.

وبينت الدراسات الوبائية التي شارك فيها الكثير ممن يتناولون البطاطا أنها تؤثر إيجابيا على عمل القلب والأوعية الدموية، لذلك يعتبرها العلماء غذاءا متكاملا يكفي الإنسان حتى لو تم الإعتماد عليها بشكل كامل في نظام تغذيته إلى آخر العمر.

المصدر: رامبلر

خالد ظليطو