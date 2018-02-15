القضاء على الإنفلونزا في يوم واحد!

طورت شركة أدوية يابانية عقارا فعّالا لمعالجة الإنفلونزا بجرعة واحدة وخلال 24 ساعة فقط.

وتؤكد شركة " Shionogi " لتصنيع الأدوية أن جرعة واحدة من " marboksil-baloksavir" تكفي للقضاء على المرض الأكثر شيوعا وانتقالا بين البشر، خلال يوم واحد.

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وأجرى الخبراء اليابانيون اختبارا لهذا العقار الجديد على 1436 متطوعا مصابا بالإنفلونزا، وأثبت فعاليته.

وأشار خبراء الأدوية بأن تناول هذا العقار الجديد لا يعالج الإنفلونزا فحسب بل يقي من المضاعفات الجانبية الخطيرة للمرض.

وتقدمت شركة "Shionogi" للحصول على موافقة إنتاج وبيع " marboksil-baloksavir" هذا العام، ومن المتوقع أن يأخذ العقار مكانه في صيدليات العالم بحلول عام 2019.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو