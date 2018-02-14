"التراب" لقتل البكتيريا المقاومة للأدوية

اكتشف علماء من الولايات المتحدة الأمريكية فئة جديدة من المضادات الحيوية القادرة على قتل البكتيريا المقاومة للأدوية، بعد فحصهم آلاف العينات من التربة.

ويبدو أن هذه المادة الكيميائية غير السامة للبشر، والتي تسمى "malacidin"، فعالة في معالجة المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، ما يحيي الآمال بشأن استخدامها في تطوير علاج جديد.

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وتعمل مادة "malacidin" التي اكتشفها الدكتور سين برادي وفريق المختبر العامل معه في جامعة روكفلر في نيويورك، عن طريق مهاجمة خطوة أساسية في النمو البكتيري، والتدخل أساسا في كتلة البناء الرئيسة التي تستخدمها البكتيريا في إنشاء وإصلاح غشائها الخارجي.

وأوضح العلماء من خلال دراستهم التي نشرت في مجلة "Nature Microbiology"، أن المضادات الحيوية التي تم العثور عليها، فعالة فقط ضد مجموعة البكتيريا الموجبة حسب "غرام".

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وتعتبر التربة مكانا جيدا للبحث عن كائنات جديدة باعتبار أن البكتيريا تتنافس بشكل طبيعي على الموارد وتستخدم مجموعة من المركبات الكيميائية الغريبة لقتل بعضها البعض.

والجدير بالذكر أن عدم اكتشاف مضادات حيوية جديدة على مدى السنوات الماضية أثار تحذيرات شديدة بشأن اقتراب العالم من أعتاب "مرحلة ما بعد المضادات الحيوية"، إذا استمرت البكتيريا في مقاومتها للأدوية.

ويقول العلماء إن العثور على مضادات حيوية جديدة هو مفتاح البقاء على بعد خطوة من تهديدات البكتيريا المقاومة للأدوية، حيث أنه لم يتم اكتشاف سوى مضاد حيوي طبيعي جديد واحد، وهو "تيكسوباكتين"، خلال السنوات الـ 33 الماضية.

المصدر: إنديبندنت

فادية سنداسني