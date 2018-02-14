داء هنتنغتون يعالج السرطان!

تمكن علماء من الولايات المتحدة الأمريكية من استخراج دواء من خلايا مرضى "هنتنغتون"، يعالج أصعب الأورام السرطانية.

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واكتشف علماء من جامعة نورث وسترن الأمريكية أن خطر إصابة مرضى داء هنتنغتون (مرض عصبي وراثي يسبب موت خلايا الدماغ) بالسرطان يقل بنسبة 80% عن بقية الناس، واتضح أن خلايا الأورام الخبيثة لا تنتشر في أجساد المصابين بالمرض.

وأظهرت التجارب المخبرية على الفئران أن إدخال خلايا مصابة بداء هنتنغتون إلى أنسجة أورام سرطان المبايض يوقف نموها دون آثار جانبية. كما أثبت هذا النوع من التدخل العلاجي دوره في قمع أنواع أخرى من السرطانات بما فيها الثدي والبروستاتا والكبد والرئتين والقولون.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو