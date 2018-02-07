السماء تمطر فيروسات!

وجد علماء بريطانيون أن الطبقات السفلى من الغلاف الجوي تحتوي على ملايين الفيروسات التي تتساقط باستمرار على الأرض مع حبات المطر.

وأكد علماء من جامعة كولومبيا البريطانية وجود 800 مليون فيروس في كل متر مربع من طبقة الغلاف الجوي القريبة من الأرض.

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وتختلط تلك الفيروسات مع الغبار فوق اليابسة ومع جزيئات أملاح مياه البحار. وأنشأ العلماء مجمعين لدراسة الهباء الجوي فوق جبال سييرا نيفادا الإسبانية التي تشتهر بحزامها الكثيف من الغبار الجوي فوق الأرض.

واتضح دخول ملايين البكتيريا وحوالي مليار من الفيروسات في هذين المجمعين يوميا. وتترسب الفيروسات فيهما بوتيرة أعلى بـ 9441 مرة من معدل ترسب الكائنات الحية الدقيقة الأخرى.

لذلك، يرى الباحثون أن الغلاف الجوي يلعب دور بنك التنوع الجيني للفيروسات التي تتكيف بسرعة مع الظروف البيئية المتبدلة.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو