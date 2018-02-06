"طبيب" نقل الأيدز لـ21 شخصا وهرب!

أفادت "أسوشيتيد بريس" نقلا عن مصادر طبية محلية هندية أن شخصا يدعي أنه طبيب أصاب ما لا يقل عن 21 منهم بفيروس نقص المناعة المكتسبة (إيدز) باستخدام حقن ملوثة وتوارى عن الأنظار.

وكان الطبيب الزائف يعالج القرويين الفقراء من نزلات البرد والسعال والإسهال.

وبدأت الشرطة تبحث عن راجندرا ياداف، الذى هرب من بانغارمو وهى بلدة صغيرة في ولاية أوتار براديش.



وأفاد غالبية المرضى أنهم لم يلحظوا راجيندرا قط وهو يغير الإبر ولكنهم كانوا يصدقونه لأنه يتقاضى القليل من المال.



يذكر أن الهند تضم 2.1 مليون مصاب بفيروس الايدز، وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالفيروس عام 2016.