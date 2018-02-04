الصداع النصفي يرفع من احتمال الإصابة بأمراض القلب

أكد علماء من جامعة آرهوس الدنماركية أن الذين يعانون من أعراض الصداع النصفي "الشقيقة" باستمرار، ترتفع لديهم معدلات الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وتوصل العلماء لتلك النتائج بعد دراسات دامت لأكثر من 10 سنوات شملت أكثر من 100 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، نصفهم كان يعاني من أعراض هذا النوع من الصداع.

وراقب العلماء نوبات الصداع وحدتها وحالة المشاركين الصحية، وخصوصا القلب والأوعية الدموية.

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وأظهرت نتائج الدراسات أن احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية يرتفع لدى الذين يعانون من أعراض الصداع النصفي لفترة طويلة. أما احتمال إصابتهم بالجلطات الدموية، فأعلى بمعدل 1.6% من الناس العاديين، كما أن احتمال إصابتهم بأمراض الرجفان الأذيني أكثر من باقي الناس بمعدل 1.3%.

ونوه معدو الدراسة إلى أن النتائج التي توصلوا إليها بينت أيضا أن المرض المزعج يصيب النساء أكثر، بنسبة بلغت 71%.

كما تجدر الإشارة إلى أن الصداع النصفي أو ما يعرف بالشقيقة هو اضطراب عصبي مزمن يتميز بنوبات متكررة معتدلة إلى شديدة من الصداع. وكثيرا ما يصاحب الحالة عدد من أعراض الجهاز العصبي اللاإرادي، وتتركز الآلام في جانب واحد من الرأس، حيث من الممكن أن تستمر من ساعتين إلى 72 ساعة، مسببة للشخص توترا شديدا قد يصل إلى الاكتئاب في بعض الحالات.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر