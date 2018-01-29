"كوكتيل" لعلاج سرطاني القولون والمستقيم

تختبر مجموعة من العلماء مزيجا من البكتيريا والخضروات من فصيلة الصليبيات، بهدف التوصل إلى علاج فعال لسرطاني القولون والمستقيم.

ويستخدم علماء من جامعة سنغافورة الوطنية، برئاسة تشون لونغ، في هذه الدراسة خضروات من فصيلة الصليبيات، مثل بروكلي والقرنبيط وملفوف بروكسل. وصبوا اهتمامهم على عصية "Nissle" المعوية غير المرضية.

كما أجرى علماء الوراثة تعديلا في سلالة بكتيريا E.coli في البروبيوتيك (كائنات حية دقيقة، تعطي عند تناولها بكميات مناسبة فائدة صحية للمضيف) الذي يمكنه ربط البروتين الموجود في الخلايا السرطانية في القولون والمستقيم.

وبهذه الطريقة، يفرَز إنزيم "ميروسيناز" الذي يساعد على الاستفادة من مكونات خضروات فصيلة الصليبيات، لتعطي خصائص مضادة للسرطان.

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وأكدت التجارب المخبرية وتلك التي أجريت في الظروف الطبيعية صحة فرضية العلماء، فعند إضافة هذه العصيات المعدلة إلى الخلايا السرطانية فإنها تقضي على 95% منها، في حين لم تأت النتائج مماثلة في علاج سرطاني الثدي والمعدة. وعند اختبار المزيج على فئران مخبرية مصابة بسرطان القولون، تقلص حجم الورم لديها بنسبة 75%.

ويمنع المزيج الجديد تطور سرطان القولون والمستقيم، وقد يكون مفيدا في القضاء على بقايا الخلايا السرطانية بعد العلاج أو العمليات الجراحية، ما يمنع عودة المرض ثانية.

المصدر: رامبلر

كامل توما