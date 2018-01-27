دراسة تحذر من "تخفيف التدخين"!

أصبحت مضار التدخين وخطره على صحة الإنسان من أهم مجالات بحث العلماء في السنوات الأخيرة بسبب انتشار هذه العادة السيئة.

ونشرت مجلة The BMJ دراسة جديدة تبين أن تدخين سيجارة واحدة في اليوم يحمل في طياته خطرا مميتا للإنسان.

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فقد استنتج الباحثون أن التدخين المعتدل يمكنه أن يسبب قصورا في الشريان التاجي وزيادة في خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

كما حذر معدو الدراسة من أنه لا يوجد عدد محدد من السجائر التي يمكن تدخينها دون ضرر، إذ يرون أن تدخين سيجارة واحدة في اليوم يمكن أن يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مع العلم أن خطر إصابة النساء بالأمراض بسبب التدخين أعلى مقارنة بالرجال.

وينصح الباحثون بالتخلي عن التدخين نهائيا وليس الاكتفاء بتقليل عدد السجائر في اليوم الواحد، مع أن هذا قد يساعد على تخفيض احتمال الإصابة بالسرطان.

واستند الباحثون في دراستهم إلى التحليل الشمولي "تحليل التلوي" لأكثر من 50 دراسة علمية عن تأثير التدخين على صحة الإنسان.

المصدر: نوفوستي

كامل توما